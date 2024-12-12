شفرات جاتا سان اندرياس وكلمـات سـر تي اي دي تمنحك القوة المطلقة.. GTA San Andreas ذخائر وأسلحة هتخليك محترف بسهولة

الكثير من لاعبي ومحبي لعبة جاتا يبحثون بشكل دائم عن شفرات جاتا سان اندرياس هذه الشفرات التي تحظى بأهمية كبيرة في لعبة جاتا حيث تمكن اللاعب من الحصول على العديد من الأشياء التي تجعل من نظام اللعب أكثر إثارة وتشويق من ذي قبل، وإليكم أهم ما يتعلق بشارات جاتا في السطور التالية.
شفرات جاتا سان اندرياس
يمكن لأي لاعب الحصول على شفرات جاتا سان اندرياس بكل سهولة ثم تفعيلها داخل اللعبة والحصول على الكثير من الامتيازات التي تجعل من اللعب أكثر إثارة وتشويق من ذي قبل، وإليكم أهم شفرات جاتا والتي تتمثل في التالي:
- من أهم الشفرات شفرة الطيارة: FLYINGFISH.
- منها أيضا شفرة الدبابة: AMOMHRER.
- ويمكنك ادخال شفرة إصلاح السيارة: HESOYAM.
- كما أن شفرة الطيران: CHITTYCHITTYBANGBANG من الشفرات المهمة في اللعبة.
- جرب شفرة الفلوس: HESOYAM واستمتع بالكثير من الأموال في اللعبة.
- ومنها أيضا شفرة السباحة: VROCKPOKEY.
- وكذلك شفرة عدم الموت: HESOYAM.
- ومن أهمها شفرة عدم بحث الشرطة عنك: TURNDOWNTHEHEAT، والتي تجعل اللعب أكثر متعة.
- شفرة تخطي المهمات: PROFESSIONALKILLER، تمكنك من تخطي المهمات اليومية في اللعبة.
- شفرة الحصول على عدة أسلحة: LXGIWYL وتعد من أبرز الشفرات في اللعبة.
- شفرة زيادة الكتلة العضلية: BUFFMEUP، من الشفرات الجميلة والممتعة
- شفرة قفزة عالية: KANGAROO
- شفرة زيادة النشاط: ANOSEONGLASS، من الشفرات المهمة.
- ومنها أيضا شفرة الطقس المشمس: AFZLLQLL
- وكذلك شفرة الطقس شديد الحرارة: ICIKPYH
- ومنها أيضا شفرة الطقس الغائم: ALNSFMZO
- و شفرة الطقس الممطر: AUIFRVQS.
مميزات شفرات جاتا
هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها اللاعب من شفرات جاتا سان اندرياس، وإليكم أهم هذه المميزات في التالي:
- شفرة جاتا تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من الأسلحة داخل اللعبة.
- تمكنك الشفرات أحيانا من تخطي المهام اليومية الخاصة باللاعب.
- تمكنك من التحكم في جو اللعبة.