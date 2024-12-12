10.000 جنيه سوداني.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين E-account Bank of Khartoum في خمس خطــــوات عن طـــريق الانترنـت

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم هو خطوة أساسية للاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة، ويعتبر البنك من أبرز البنوك السودانية التي تقدم حلولا مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، يوفر البنك مجموعة متنوعة من الحسابات المصرفية التي تتيح للعملاء إدارة أموالهم بسهولة وأمان، سواء من خلال الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء السودان أو عبر المنصات الرقمية الحديثة مثل التطبيقات المصرفية وخدمة الإنترنت البنكي.

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم

لكي يتم الدخول علي رابط فتح حساب في بنك الخرطوم يحتاج ذلك الي بعض الخطوات التي تحتاج الي بعض من الوثائق الهامة والتي جاءت كالتالي:

بطاقة قومية سودانية سارية المفعول. أو جواز سفر سوداني ساري المفعول. أو بطاقة إقامة للأجانب (إذا كنت غير سوداني). إثبات العنوان مثل فاتورة كهرباء أو ماء أو أي مستند يثبت عنوان الإقامة. رقم الهاتف يجب أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسمك. صورة شخصية حديثة. أوراق إضافية مثل شهادة عمل أو شهادة تعريف من جهة العمل.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم

توجه إلى أقرب فرع لبنك الخرطوم.

احصل على استمارة فتح الحساب من موظف البنك واملأها بالمعلومات المطلوبة.

اختيار نوع الحساب

اختيار نوع الحساب قدم المستندات المطلوبة مع الاستمارة.

قم بإيداع الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب

الحصول على بطاقة الصراف الآلي ستستلم بطاقة الصراف الآلي بمجرد تفعيل الحساب.

حساب بنكك اونلاين

لإنشاء حساب في بنكك من بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يمكنك الاستفادة من تطبيق “بنكك” الذي يتيح فتح الحساب بسهولة وسرعة دون الحاجة لزيارة الفروع، إليك الخطوات: