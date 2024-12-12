حقق حلمك واكسب المليون دولار.. اشترك الآن بإرسال رسالة في مسابقة الحلم 2024 واهم الشروط المطلوبة

مسابقة الحلم 2024 التي تقدمها مجموعة MBC تعد من أبرز المسابقات في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز نقدية ضخمة تصل إلى مليون دولار، حيث يمكن للمواطنين بمختلف أنحاء الدول المشاركة، وتحقيق حلم المليون دولار، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024

يمكنك التسجيل بسهولة باتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية: أرسل كلمة “حلم” أو “Dream” على الرقم المخصص لدولتك.

يمكنك العثور على قائمة الأرقام عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو الإعلانات المرتبطة.

بعد إرسال الرسالة سوف تصلك رسالة تأكيد، يليها أسئلة تفاعلية يجب الإجابة عليها.

قد يطلب منك تقديم بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لضمان التواصل معك في حال الفوز.

بعد ذلك، انتظر حتى يتم إعلان النتائج التي تعرض على شاشة قناة MBC.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم 2024

الأرقام تختلف حسب الدولة. على سبيل المثال:

السعودية: 755505 عبر شبكة زين، و858888 عبر STC.

مصر: 95458.

الكويت: 4141.

الإمارات: 5544.

دول أخرى مثل البحرين وقطر وسلطنة عمان لديها أرقام مخصصة.

شروط التسجيل فى المسابقة

يجب أن يكون المشترك فوق 18 عاما.

الالتزام بالقوانين المحلية الخاصة بالدولة.

توفير وثائق إثبات الهوية والحساب البنكي في حالة الفوز.

الجوائز المقدمة من مسابقة الحلم 2024

تقدم المسابقة العديد من الجوائز الضخمه والتى تتمثل فيما يلى:

جوائز نقدية متفاوتة تصل قيمتها إلى مليون دولار.

سحوبات موسمية وسحب رئيسي يتم الإعلان عنه في نهاية كل عام.

مفاجآت إضافية مثل جوائز السفر أو الممتلكات أحيانا.

نصائح لزيادة فرص الفوز