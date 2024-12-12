“وزارة التربية الوطنية“ لينــــك concours onec dz نتائج مسابقة مشرف تربية 2024 بالجزائر 

تعتبر مسابقة مشرف التربية concours onec dz التي تنظمها وزارة التربية الوطنية في الجزائر من أهم المسابقات التي تتيح للعديد من الخريجين فرصة الدخول إلى التعليم هذه المسابقة التي تعرف باسم Concours ONEC DZ، حيث تهدف إلى اختيار الكفاءات القادرة على المساهمة في تطوير ودعم التعليمي في المؤسسات التربوية في الوطن.

concours onec dz مشرف تربية

مشرف التربية هو عنصر أساسي في المؤسسات التعليمية، حيث يلعب دورًا هامًا في توجيه التلاميذ وتنظيم حياتهم المدرسية، من بين المهام التي يكلف بها مشرف التربية ما يلي:

الإشراف على النظام والانضباط داخل المؤسسة.

التواصل مع أولياء الأمور وذلك لتقديم تقارير عن أداء وسلوك التلاميذ.

تنظيم الأنشطة مثل النوادي الثقافية والرياضية.

مساعدة الإدارة التربوية في تنسيق الجوانب المتعلقة بالتلاميذ.

نتائج مسابقة مشرف التربية

يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة مشرف التربية 2024 في الجزائر باتباع تلك الخطوات:

أولا التوجه لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم النقر على تسجيل الدخول للموقع.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في المكان المخصص لها.

ثم الضغط على خيار “مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية”.

ستظهر لك النتائج الخاصة بالاختبارات الكتابية سواء بالنجاح أو الرسوب.

شروط مسابقة concours onec dz مشرف تربية

للمشاركة في مسابقة مشرف التربية 2024، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي تحددها وزارة التربية الوطنية، من بين هذه الشروط: