أشترك وكن الفائز بـ 1000000$.. أشترك حالاً في مسابقة الحلم 2024 وادخل سحب الجائزة الكبرى مع الإعلامي مصطفى الأغا

يعتبر الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي من اكثر اهتمامات عدد كبير من المواطنين في الدول العربية، وتتصدر طريقة الاشتراك بها كافة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تلك المسابقة من أهم المسابقات الموجود في المنطقة العربية بأكملها، والتي تتيح الكثير من الجوائز الشهرية والسنوية لكل المشتركين بها، والجائزة الكبرى بها هي مليون دولار يمكن الفوز بها بعد الاشتراك في المسابقة والموافقة على كافة الشروط والأحكام واتباع الخطوات المطلوبة للاشتراك، وهذا ما نقدمه لكم خلال السطور التالية فتابعونا.

الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بجائزة المليون دولار

حتى تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي جاءت على النحو التالي:

يتم إرسال كلمة حلم أو dream إلى الرقم المرادف لبلدك.

ستطرح أسئلة مختلفة على المشترك عليه الإجابة عليها.

بعد الإجابة الصحيحة على الأسئلة تدخل السحب بشكل رسمي.

في حالة إذا كنت من الفائزين سيتم الإعلان عن اسمك مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر شاشة قناة أم بي سي مصر.

يمكن الاشتراك أيضاً في المسابقة من خلال تطبيق مسابقة الحلم أو عن طريق تطبيقات الهاتف الخاصة بالمسابقة ومنها MBC DREAM، كما يمكن التسجيل الكترونيا عبر موقع المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إليكم الآن الأرقام الخاصة بالدول المتاح منها الاشتراك في مسابقة الحلم وهي كالتالي: