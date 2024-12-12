“افتح حسابك من بيتك” bankofkhartoum.com فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

فتح حساب بنك الخرطوم، من أكثر المواضيع بحثًا أمام كافة العملاء في دولة السودان، حيث إن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية أمام جميع المقبولين العملاء المتقدمين، فيما يوجد الكثير من التسهيلات أمام المعاملات البنكية الخاصة بكافة المغتربين، ويمكنك التعرف على إجراءات فتح الحساب من البيت أونلاين دون الذهاب إلى أي مكان، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات المعنية بطلب القبول في فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع تحديد اللغة التي ترغب فيها.

ليتم القيام بالنقر على زر “إنشاء حساب جديد”.

ملء استمارة طلب القيام بفتح حساب أونلاين.

قم برفع المستندات الخاصة بطلب القبول.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “موافق”.

ضوابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أما عن الشروط التي فرضها بنك الخرطوم على جميع الراغبين بالانضمام وفتح حساب بنكي أونلاين، فجاءت كما يأتي:-