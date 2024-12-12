استمتع بأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman عبر قناة الفجر الجزائرية بجودة ممتازة HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 من المواضيع التي يتسلط عليها الضوء خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم عرض الحلقة حصري عبر قناة ATV التركية أمس الاربعاء في الموعد الأسبوعي لعرض الحلقات، ويترقب المتابعين في المنطقة العربية بعرضها مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر وأنجح الدراما التركية على الساحة حالياً، حيث يسلط الضوء على حياة المؤسس عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي عرفت على مدار العصور، ويروي العمل نضاله حتى قام بتأسيس الإمبراطورية العثمانية القوية، والتغلب على التحديات والصراعات مع البيزنطيين والمغول والنزاعات الداخلية أيضاً، وخلال هذا المقال نوافيكم تفاصيل الحلقة 174 من العمل فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

جاء في الإعلان الترويجي للحلقة الجديدة من المسلسل الكثير من الأحداث المهمة والقوية التي ستقلب الأحداث رأساً على عقب، حيث تستعد حليمة لقتل بالا ويقوم عثمان بإنقاذها في اللحظة الأخيرة، ومازالت صوفيات تضع الكثير من الخطط والمؤامرات للانتقام من عثمان بعد تحقيق الهروب من فخ عثمان، ومع ذلك يستعد عثمان للتصدي لأي مخطط بعد معرفة هوايته التي كانت لم تعرف، ويتابع مسلسل قيامة عثمان الملايين حول العالم العربي لكونه من أفضل الأعمال التاريخية الضخمة.

عرض الحلقة 174 مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تعرض حلقات المسلسل التركي الاكثر مشاهدة في الوطن العربي قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت الجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12645.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات