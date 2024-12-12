منافس الأيفون القوي.. سعر هاتف tesla model pi المتوقع في الأسواق العربية والدولية وموعد طرحه!! مميزات استثنائية تفوق التوقعات

يشهد هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi اهتماما كبيرا من المستخدمين، حيث ارتفعت معدلات البحث لمعرفة سعره ومواصفاته، ويتميز الهاتف ببطارية طويلة العمر تدعم الشحن السريع، إلى جانب معالج قوي يضمن أداء مميز، كما يحتوي على كاميرا متطورة بجودة عالية، مما يجعله خيارا جذابا لعشاق التكنولوجيا، وفي إطار هذا الاهتمام، تقدم العديد من المواقع تفاصيل شاملة حول الهاتف، بما في ذلك مواصفاته وسعره، فتابعوا معنا.

مواصفات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

سعر هاتف tesla model pi ومواصفاته شغلت تفكير العديد من الراغبين في شراء الهواتف الذكية المميزة، حيث جاءت مواصفاته بالشكل التالي:

يتميز الهاتف بشاشة متطورة من نوع Super Retina XDR OLED بحجم كبير يصل إلى 6.85 بوصة، مع دقة عرض عالية تبلغ 2532 × 1170 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة.

يعمل الهاتف بمعالج قوي يمنحه أداء سلس وسريعا.

تم تصميم الزجاج بحماية فائقة من نوع Gorilla Glass، مما يجعله مقاوما للخدوش ويوفر متانة إضافية.

أما البطارية، فهي من نوع ليثيوم أيون بسعة ضخمة تصل إلى 5500 مللي أمبير، وتدعم ميزة الشحن بالطاقة الشمسية لتوفير المزيد من المرونة للمستخدمين.

من حيث التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية ذات دقة عالية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل لصور سيلفي استثنائية.

يتميز أيضا بدعمه الاتصال بالإنترنت الفضائي عبر شبكة Starlink، مما يضمن تغطية واسعة حتى في المناطق النائية.

من المزايا الفريدة الأخرى، يمتلك الهاتف القدرة على تعدين العملات الرقمية بسهولة، مما يجعله مفيدا لعشاق التكنولوجيا المالية.

كما أن بعض إصداراته مزودة بخاصية مبتكرة تتيح له تغيير لونه تلقائيا استجابة للطقس المحيط، مما يضيف لمسة جمالية وتقنية فريدة.

موعد اطلاق هاتف tesla model pi

تشير التوقعات إلى أن هاتف تسلا الجديد قد يتم طرحه رسميا في الأسواق خلال عام 2025، على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي من الشركة حتى الآن، يتوقع أن يحدث الهاتف تحولا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية بفضل إمكانياته المتطورة، مع توقعات بتحقيق مبيعات مرتفعة نظرا للإقبال الكبير المتوقع من المستخدمين.

سعر هاتف tesla model pi

تفاوت سعر هاتف Tesla Model Pi في الأسواق العربية والدولية، حيث جاءت كالتالي: