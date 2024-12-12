وصلت كام انهاردة؟ .. سعر انبوبة البوتاجاز اليوم وأسعار الغاز على المنازل 2024

يعتمد الكثير من المواطنين بشكل رسمي في عمليات الطهي والتدفئة على أنبوبة البوتاجاز، وأثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية عن سعر أنبوبة البوتاجاز، حيث تقوم الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر بتحديد الأسعار الجديدة في السوق المحلية وفقًا لبعض العوامل الاقتصادية المؤثرة ومنها أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل وغيرها من التغييرات في سعر الصرف.

سعر انبوبة البوتاجاز

نستعرض آخر سعر أنبوبة الغاز للمستهلك لشهر ديسمبر 2024:

زادت أسعار أنبوبة البوتجاز فوق ال 200 جنيه من البائعين.

وصلت أسعار أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024 سعة 25 كيلو جرام 200 جنيه، ولكن سوف تصل إلى المستهلك بسعر 300 جنيه.

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الإثنين سعة 12.5 كيلو جرام وصل حوالي 150 جنيه ولكن تصل إلى المستهلك بحوالي 250 جنيه.

وجود بائع وسيط بين المستودع والمواطن إلى فوق ال 200 جنيه في بعض مناطق فيصل والهرم.

أسعار البنزين اليوم

في ظل التحديثات الجديدة لأسعار أنبوبة البوتاجاز جاءت أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم كالآتي:

وصل سعر لتر بنزين 95 حوالي 17.95 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 وصل حوالي 15.25 جنيه.

سجل سعر لتر بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه.

وصل سعر لتر السولار في محطات الوقود حوالي 13.30 جنيه.

سعر المازوت الصناعي سجل حوالي 9500 جنيه.

وصل سعر طن المازوت داخل محطات الوقود 9500 جنيه.

ارتفاع اسعار الوقود في مصر 2024

يمكنك الآن التعرف على اخر زيادات اسعار الوقود في مصر 2024، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه هيئة البترول في مصر.