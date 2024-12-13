جامعة القاهرة تتصنيف ضمن 10 جامعات في تصنيف التايمز للجامعات 2024

أعلنت مجلة التايمز عن إصدار تصنيف التايمز للجامعات 2024، حيث أصبحت جميع الجامعات في المنطقة العربية على انتظار هذا التصنيف ويتم وضع بعض الشروط والمعايير من ضمن الأفضل سواء عن طريق البحث العلمي أو الإنفاق على ميزانية البحث وناتج التعليم بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في البحث العلمي، ويتم إعلان هذا التصنيف في نهاية كل عام.

تصنيف التايمز للجامعات 2024

كشفت مجلة التايمز عن أفضل 10 جامعات عربية لعام 2024 والتي جاءت كالآتي:

حصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على المركز الأول.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حصلت على المركز الثاني في تصنيف التايمز للجامعات.

المركز الثالث جامعة الملك سعود.

جامعة قطر حصلت على المركز الرابع في تصنيف التايمز.

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الخامس.

المركز السادس جامعة خليفة.

بينما حصلت جامعة الإمارات على المركز السابع.

المركز الثامن جامعة القاهرة.

حصلت الجامعة الأردنية على المركز التاسع.

ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

جاء تصنيف الجامعات المصرية كالتالي بعدما حصلت مصر على عدد كبير من المراكز: