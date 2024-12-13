ابسط يا عم مش هتدفع ولا جنية! .. قائمة الفئات المعفاة من دفع فاتورة الانترنت لشهر ديسمبر

تداولت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن إصدار قرار بإعفاء بعض الفئات عن سداد فاتورة الانترنت التي تعتبر من أهم الالتزامات الشهرية التي تقع على عاتق العديد من المواطنين في مصر، وتلعب خدمة الانترنت دورًا عامًا في حياة المصريين، وأكد مصدر مسؤول داخل الشركة المصرية للاتصالات أن هذه الأخبار المتداولة مازال في مرحلة الدراسة من خلال رئيس مجلس الوزراء المصري.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الانترنت

مشروع الفئات المعفاة من سداد فاتورة الانترنت مازال في مرحلة الدراسة وتم تحديد الفئات المعفاة وهم:

الأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومي “تكافل وكرامة”.

الأشخاص المسنون الذين تتجاوز أعمارهم عن 70 عام تقديرًا لظروفهم.

العمالة الغير منتظمة الغير حاصلين على راتب شهري ثابت أو تأثرت مصادر رزقهم بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

الأفراد ذوي الإعاقة دعمًا لحقوقهم وتوفيرًا للأعباء المالية.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2024

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية: