هيئـة التقـاعد: تعديل سن التقاعد في العراق من 60 الى 63 سنة.. وزارة المالية تُجيب وتكشف الحقيقة كاملة

يبحث جميع العراقيين عن حقيقة تعديل سن التقاعد الجديد، حيث تسعى تعديلات قانون التقاعد في العراق إلى الاستفادة بشكل أفضل من الخبرات الطويلة في العمل، وقدمت اللجنة المالية بمجلس النواب مقترحا لرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وبعد الجدل الذي نشأ بسبب تعديل سابق خفض السن لاستقطاب الشباب للعمل، يهدف المقترح الجديد إلى إيجاد توازن بين الاستفادة من الخبرات المهنية وإتاحة الفرصة للأجيال الشابة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

تعديل سن التقاعد في العراق

أشار الكاظمي إلى أن القوى العاملة العراقية تعاني من نقص في الخبرات بسبب توقف التعيينات الحكومية في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الضروري الحفاظ على الكفاءات ذات الخبرات الطويلة، وأكد أن إحالة هذه الفئة إلى التقاعد المبكر ستزيد الفجوة بين الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الخبرة العملية، وأضاف أن تمديد سن التقاعد سيسهم في زيادة إيرادات صندوق التقاعد من خلال استمرار مساهمات العاملين، وأن العراق يحتاج إلى الخبرات التي يمتلكها كبار الموظفين لنقلها إلى الجيل الجديد، مما يعزز استقرار المؤسسات الحكومية ويطور أدائها.

اقتراحات تعديل سن التقاعد في العراق

في إطار تحسين نظم التقاعد في العراق، يتم مناقشة تعديل سن التقاعد في العراق، حيث يقترح الآتي:

رفع السن الرسمي للتقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما.

وتعديل سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدلا من 45 عاما.

تهدف هذه التعديلات إلى تمديد فترة الخدمة الوظيفية و الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحسين ظروف المتقاعدين المعيشية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن لجميع المتقاعدين في العراق أن يتمكنوا من الاستعلام عن رواتبهم من خلال الدخول على الرابط التالي: