مواصفات عالمية ومزايا مش موجوده في اي موبايل تاني! .. هاتف تسلا بسعر خيالي 2025

أعلنت شركة تسلا عن إصدار هاتف تسلا الجديد الذي آثار اهتمام عشاق الهواتف الذكية، حيث قام إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بالإعلان عن هاتف جديد بتصميم عصري مختلف من نوعه ويشمل الكثير من المواصفات القياسية التي تنافس بعض الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية.

هاتف تسلا

تم إصدار هاتف تسلا بالعديد من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي:

الهاتف يحتوي على سعة تخزين عالية تصل إلى 2 تيرا بايت.

التصميم الخارجي للهاتف مختلف وعصري.

هاتف تسلا يأتي بالكثير من الألوان المختلفة.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى أنه يدعم خاصية الشحن السريع.

الهاتف يدعم خاصية تشغيل جميع الشبكات حتى الجيل الخامس.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال بحجم النانو.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي قد تصل إلى حوالي 12 جيجا بايت.

وزن الهاتف خفيف لكي تستطيع حمله.

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1440×3200 بكسل.

الهيكل الخارجي لهاتف تسلا مصنوع من مادة الألومنيوم القوي والزجاج مقاوم الخدوش.

السعر المتوقع لهاتف تسلا الجديد

حتى الآن لم تضع شركة تسلا سعر الهاتف، ومن المتوقع أن يتم تحديد سعره في حين طرحه في الأسواق العالمية ومن المتوقع أيضًا أن يتم تنزيله مع حلول عام 2025، ولكن أشارت بعض التوقعات أن سعر الهاتف يصل بحوالي 2299 دولار أمريكي، وهذا يعتبر سعر متوسط مقارنًة بباقي الأسعار المنافسة الموجودة في الأسواق العالمية.