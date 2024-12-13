الأهلي يواجهه انتر ميامي في أول مواعيد مباريات مونديال الأندية 2025 “أعرف التفاصيل”

أجريت مساء يوم الخميس قرعة مباريات مونديال الأندية 2025 في مدينة ميامي والتي سوف تقام في دولة أمريكا خلال صيف 2025، ويشارك في البطولة النادي الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 مع صن داونز الجنوب الأفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا وهم: الهلال السعودي والعين الإماراتي.

مواعيد مباريات مونديال الأندية 2025

تنطلق بطولة مباريات مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو 2025، ومن المقرر إقامتها كل أربع سنوات وفقًا للنظام الجديد على طريقة كأس العالم للمنتخبات، ومن المتوقع أن تلعب المباراة الافتتاحية مع كفريق إنتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يكون متواجد مع المجموعة الأولى تبعًا للقرعة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي.

قرعة مونديال الأندية 2025

تشكلت قرعة مونديال الأندية 2025 من بعض المجموعات والتي تتمثل في الآتي: