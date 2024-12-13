وداعًا للبطالة “سجل الآن إذا توافرت الشروط” .. وظائف موقع فرصنا وزارة التضامن الاجتماعي 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التوظيف في العديد من الوظائف الشاغرة للشباب والتي تناسب جميع المؤهلات والتخصصات العملية والعلمية من أجل الحد من البطالة، بالإضافة إلى أن الوظائف متاحة لكل من الجنسين، وذلك بالتعاون مع بعض القطاعات الخاصة بهدف توفير عدد كبير من الوظائف التي تناسب قدرات الراغبين في العمل، وأوضحت أن التقديم لهذه الوظائف يتطلب بعض الشروط الواجب توافرها.

وظائف موقع فرصنا وزارة التضامن الاجتماعي

يمكنك التسجيل في وظائف موقع فرصنا عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة فرصنا

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

التوجه إلى الصفحة التي تشمل عدد كبير من الوظائف.

تحديد الوظيفة التي تناسب قدراتك وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم في الوظيفة المناسبة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التقديم في وظائف موقع فرصنا

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف موقع فرصنا والتي تتمثل في الآتي: