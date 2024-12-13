راتب شهري يتخطى الـ 10.000 جنية ! .. شروط التقديم في وظائف البنك الاهلي 2025

أعلن البنك الأهلي عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة والكثير من فرص العمل المختلفة التي تناسب قدرات الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، ويعتبر البنك الأهلي من أفضل البنوك التي تحرص دائمًا على توفير العديد من فرص العمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وهذا الأمر يجعله مستمر في توفير فرصة التقديم على الوظائف بشكل متكرر في جميع فروع البنك المختلفة.

شروط التقديم في وظائف البنك الاهلي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف البنك الأهلي والتي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي عالي معتمد.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة من حديثي التخرج بدايًة من دفعة 2020 حتى دفعة 2023.

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 28 عام.

طريقة التقديم في وظائف البنك الأهلي

يمكنك التقديم في وظائف البنك الأهلي من خلال الموقع الرسمي للبنك وذلك باتباع الخطوات التالية: