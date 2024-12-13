رسمياً بعد التعديل.. التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق لجميع المراحل + موعد اجازة نصف العام

مروان بدر تاريخ النشر تصنيفات أخبار التعليم - عربي و دولي
رسمياً بعد التعديل.. التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق لجميع المراحل + موعد اجازة نصف العام
رسمياً بعد التعديل.. التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق لجميع المراحل + موعد اجازة نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن جدول امتحانات منتصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، وتختلف مدة الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، حيث تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، كما تم تحديد مواعيد العطل الرسمية والعطلة الربيعية للطلاب للعام القادم، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

يتطلع العديد من الطلاب في العراق لمعرفة موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، حيث من المتوقع أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي قريبًا،  ومنها فيشهد محرك البحث جوجل زيادة في البحث حول تاريخ هذه الامتحانات وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم العراقية، والذي يكون بالشكل التالي:

  • ستبدأ اختبارات الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين.
  • أما اختبارات الطلاب في التعليم الثانوي، فستبدأ في 15 يناير، ومن المتوقع أن تستمر أيضًطا لمدة أسبوعين.
  • وأكدت الوزارة على أن الإدارات التعليمية ستلتزم بتنفيذ هذه المواعيد وفقا للخطة المحددة.
  • أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن إجازة الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 1 فبراير المقبل، على أن يعود الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 17 فبراير.
  • كما أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح ورصد الدرجات ستتم بسرعة لإتاحة نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

بعد التعرف على موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، نوضح لكم أنه تم الاعلان أيضا من الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية في العراق للعام الجديد 2025، والذي جاء على النحو التالي:

السنة الميلادية1 يناير
عيد الجيش6 يناير
ثورة 8 مارس5 مارس
عيد نوروز21 مارس
عيد الفطر30 و31 مارس
ذكرى سقوط النظام9 أبريل
عيد العمال1 مايو
عيد الأضحى6 إلى 9 يونيو
رأس السنة الهجرية26 يونيو
يوم عاشوراء6 يوليو
ثورة 14 تموز14 يوليو
عطلة الأربعين16 أغسطس
المولد النبوي الشريف4 سبتمبر
يوم وطني3 أكتوبر
يوم النصر10 ديسمبر
عيد الميلاد المجيد25 ديسمبر

موعد إجازة نصف السنة 2025 في العراق

إجازة نصف السنة الدراسية في العراق لعام 2025 تبدأ يوم 3 يناير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير 2025، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد انتهاء الإجازة، توفر هذه الإجازة فرصة للطلاب للاستراحة والاستعداد للفصل الجديد.

معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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