رسمياً بعد التعديل.. التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق لجميع المراحل + موعد اجازة نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن جدول امتحانات منتصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، وتختلف مدة الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، حيث تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، كما تم تحديد مواعيد العطل الرسمية والعطلة الربيعية للطلاب للعام القادم، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

يتطلع العديد من الطلاب في العراق لمعرفة موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، حيث من المتوقع أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي قريبًا، ومنها فيشهد محرك البحث جوجل زيادة في البحث حول تاريخ هذه الامتحانات وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم العراقية، والذي يكون بالشكل التالي:

ستبدأ اختبارات الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين.

أما اختبارات الطلاب في التعليم الثانوي، فستبدأ في 15 يناير، ومن المتوقع أن تستمر أيضًطا لمدة أسبوعين.

وأكدت الوزارة على أن الإدارات التعليمية ستلتزم بتنفيذ هذه المواعيد وفقا للخطة المحددة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن إجازة الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 1 فبراير المقبل، على أن يعود الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 17 فبراير.

كما أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح ورصد الدرجات ستتم بسرعة لإتاحة نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

بعد التعرف على موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، نوضح لكم أنه تم الاعلان أيضا من الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية في العراق للعام الجديد 2025، والذي جاء على النحو التالي:

السنة الميلادية 1 يناير عيد الجيش 6 يناير ثورة 8 مارس 5 مارس عيد نوروز 21 مارس عيد الفطر 30 و31 مارس ذكرى سقوط النظام 9 أبريل عيد العمال 1 مايو عيد الأضحى 6 إلى 9 يونيو رأس السنة الهجرية 26 يونيو يوم عاشوراء 6 يوليو ثورة 14 تموز 14 يوليو عطلة الأربعين 16 أغسطس المولد النبوي الشريف 4 سبتمبر يوم وطني 3 أكتوبر يوم النصر 10 ديسمبر عيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر

موعد إجازة نصف السنة 2025 في العراق

إجازة نصف السنة الدراسية في العراق لعام 2025 تبدأ يوم 3 يناير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير 2025، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد انتهاء الإجازة، توفر هذه الإجازة فرصة للطلاب للاستراحة والاستعداد للفصل الجديد.