وزارة المالية تعلن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 100,000 دينار وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

وزارة المالية العراقية وضحت بأن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات العراقيات الذين استفادوا من راتب التقاعد في العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع الوزارة الرسمي من أجل التعرف على تفاصيل راتب التقاعد في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك سوف نوضح لكم في مقال اليوم كما سوف نذكر لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين هذا العام.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

في البداية للعلم وضحت وزارة المالية العراقية بأن رواتب المتقاعدين العراقيين سوف تنزل كمثل الشهور الماضية وليس هناك أي زيادة جديدة مقررة للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين في العراق لذلك هذا الخبر ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة فقط لا غير وهناك زيادة مسبقة في العام الماضي وليس هناك أي زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين وفي حالة وجود زيادة جديدة سوف يتم الإعلان عنها لدى وزارة المالية في عموم العراق لجميع المحافظات داخل نطاق الدولة حيث وزارة المالية هي المسؤولة على راتب التقاعد في الدولة.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

كما وزارة المالية العراقية أكدت بأن خبر زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين ليس صحيح كما في حالة صدور قرار جديد سوف يتم الإعلان عنه بالوزارة في حالة ظهور زيادة جديدة كما أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وصلت إلى 500 ألف دينار عراقي فقط لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الإطلاع على راتب التقاعد في عموم العراق لجميع المحافظات كما يلي بكل التفاصيل: