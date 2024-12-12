200 ألف دينار.. الحكومة العراقية تزف خبر سار لجميع مالكي السيارات

قررت مديرية المرور العامة في بيان لها مؤخرًا، عن قرار تخفيض الرسوم والإعفاءات المفروضة على المخالفين لقوانين المرور، مع العمل على مباشرة كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض الرسوم على معاملات المركبات وإصدار إجازات السوق، بحيث تبلغ نسبة التخفيض لـ 50%، حتى أن التخفيض لا يشمل رسوم الحفص الطبي، نظرًا لكونه عائد لوزارة الصحة العراقية من أجل تحديد مصير ذلك ما إذا تم التخفيض أم لا.

الإعفاء من سداد قيمة المرور في العراق

وأكدت مديرية المرور، أن المدة الخاصة بدفع نصف الغرامة تكون لمدة 7 أيام من وقت رصد المخالفة، مع العمل على إلغاء قرار مضاعفة الغرامة بعد مرور 30 يوم من قيمة السداد لتكون بنفس قيمتها المستحقة، جاء هذا القرار بعد العمل على رفعه إلى وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، مما تم توجيه جميع فروع مديريات المرور في كافة المحافظات بالالتزام بهذا القرار من وقت صدوره، حتى يستفيد منه جميع المواطنين في الدولة العراقية.

قيمة غرامات المرور في العراق

وأشارت مديرية المرور العامة، إلى فرض قيمة غرامة تبل نحو 200 ألف دينار عراقي، وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون المرور، بما تشمل هذه العقوبة على جميع أصحاب المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت ويتم العمل على حجز المركبة لحين الإنتهاء من كافة معاملة التسجيل، وسداد قيمة المخالفة المفروضة على صاحب المركبة، بالإضافة إلى أن العقوبات المرورية تصل إلى حد الحبس في بعض الحالات المنوط بها قبل المديرية المرورية العراقية.