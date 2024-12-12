“الأكواد كاملة” شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas ذخيرة وأكسجين لا ينتهي

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“الأكواد كاملة” شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas ذخيرة وأكسجين لا ينتهي
شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة

يبحث اللاعبون المحترفون عن شفرات جاتا سان اندرياس الحديثة لأجهزة الأندرويد، من أجل إنجاز المهام المطلوبة بشكل صحيح ومشاركتها مع الأصدقاء من خلال ضغطة واحدة، وتعد لعبة GTA San Andreas المتوفرة بصيغة APK من أشهر الألعاب الإلكترونية التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم كله منذ إطلاقها،  

شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة

يرغب عشاق ألعاب القوة والقتال في تحميل شفرات جاتا سان اندرياس 2024 الجديدة، من أجل رفع مستوى اللعبة  وتحقيق الانتصارات من خلال كسب الجولات بعد انجاز المهمات، وتعد هذه اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية المليئة بالاثارة والمتعة، حيث أنها تتمتع بالعديد من الامتيازات والتي تنفرد بها،  وجاءت الشفرات وهي كالتالي: 

الشفراتالتأثير
شفرة LXGIWYLامتلاك أسلحة حديثة
شفرة BAGUVIXالتمتع بصحة طوال العمر
شفرة WHEELSONLYPLEASEامكانية جعل المركبة ليست مرئية
شفرة ROCKETMAN الطائرة النفاثة
شفرة KANGAROOالقفز لأعلى
شفرة FULLCLIPالحصول على عدد من الذخائر والمتفجرات 
شفرة AFSNMSMWطيران السفن 
شفرة ANOSEONGLASSتفعيل وضع الأدرينالين

خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرياس على  الأندرويد 

تعرف لعبة جاتا سان اندرياس باسم لص السيارات، وذلك لقيام اللاعب بسرقة السيارات والدراجات وحتى الطائرات، واستخدامها في التجول بها بأنحاء سان اندرياس وانجاز المهمات بها، ففي GTA سوف تحصل على الأسلحة الحديثة من أجل قتل العصابات وستخوض جولة مليئة بالعنف والقوة، وفيما يلي خطوات تحميل اللعبة: 

  • التوجه إلى المتجر الالكتروني الخاص بالجهاز google play للأندرويد. 
  • إدخال اللعبة في خانة البحث. 
  • النقر على تثبيت اللعبة. 
  • فتح اللعبة بعد تنزيلها. 
  • تسجيل الدخول والانطلاق لخوض الجولة الأولى. 
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الاخضر في زيادة مستمرة! .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في البنوك والسوق الموازي 2024