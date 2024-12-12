شو الحقيقة!! زيادة 1500 ريال على راتب الضمان الاجتماعي وموعد صرف راتب هذا الشهر 2024.. وزارة التضامن توضح

انتشرت مؤخرا الكثير من الأخبار التي توحي بصرف زيادة 1500 ريال على راتب الضمان الإجتماعي مما جعل الكثير من المستفيدين يرغبون فى معرفة هذه الحقيقة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم حقيقة هذا الأمر بالإضافة إلى موعد صرف الراتب وطريقة الإستعلام.

ما حقيقة زيادة 1500 ريال على راتب الضمان الاجتماعي؟!

ردت وزارة التضامن الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية على هذا التساؤل انها مجرد شائعات ونفت صحة هذه الأخبار بشكل رسمي، كما وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستصرف كالمعتاد دون أي زيادات، وايضا أكدت أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت بنسبة 20% خلال العام الماضي، حيث ارتفع راتب العائل إلى 1320 ريال واعلى راتب 660 ريال.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

اوضحت وزارة التضامن الإجتماعي ان موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر، سيودع في الحسابات البنكية للمستفيدين في الموعد المعتاد، وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي، الموافق الأحد 1 ديسمبر 2024، ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات أو تأخيرات بخصوص هذا الموعد.

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024 بكل سهولة عبر الخطوات التالية: