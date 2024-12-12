استعلم الآن عن رسوم المرافقين في السعودية 1446 عبر منصة أبشر

أعلنت مديرية الجوازات العامة في المملكة العربية السعودية عن تحديدها لخطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين التي فرضتها الحكومة السعودية للمسافرين للعام الهجري 1446، كما تهدف هذه الخدمة إلي تسهيل كافة الإجراءات علي السعوديين المقيمين في المملكة، كما أضافت المملكة خدمة دفع الرسوم إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها مما يوفر الوقت والمجهود، وكما تقوم الجوازات السعودية بالسعي علي تقديم الكثير من الخدمات التي تعمل علي راحة المواطنين المقيمين في المملكة، فتابعونا.

رسوم المرافقين في السعودية 1446

توفر المملكة العربية السعودية للمرافقين المقيمين إمكانية الاستعلام عن رسوم المرافقين وتمكنهم من معرفة قيمة الرسوم المفروضة عليهم، وذلك من خلال الاستعلام عن رقم الإقامة، والجدير بالذكر أن المملكة أتاحت موقعها الإلكتروني تسهيلا علي المواطنين فبواسطة الهاتف يتم الاطلاع علي قيمة الرسوم، علي أن تكون الخدمة متوفرة بشكل مستمر علي مدار الأسبوع.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية 1446

أصبح بالإمكان الآن للمقيمين في المملكة وعن طريق مجموعة من الخطوات القيام بالاستعلام عن رسوم المرافقين، وذلك من خلال منصة أبشر والذي أطلقتها الحكومة السعودية التابعة لها، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلي منصة أبشر وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

ثم بعد ذلك قم بالضغط علي زر الخدمات الالكترونية، ومن ثم قم باختيار الجوازات ثم خدمات المقيمين.

قم بالضغط علي اختيار رسوم المرافقين من قائمة الخدمات، ثم الضغط علي زر خيار الاستعلام.

انتظر قليلا حتي يتم ظهور كافة التفاصيل اللازمة التي تخص قيمة الرسوم.

هذا وبالإضافة إلي أن المديرية العامة للجوازات قد حددت قيمة رسوم المرافقين حتى وصلت إلى 400 ريال سعودي بعد أن كانت 100 ريال سعودي من خلال عام 2010، وقامت أيضا بفرض مجموعة من الرسوم على المنشآت الخاصة بالعمالة الوافدة لتصبح 300 ريال سعودي.