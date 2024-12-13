نزليها واستمتعي بأجمل اغاني لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وابسط ولادك ودلعهم

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى هادف وترفيهي للأطفال، وهي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم العربي، نجحت القناة في جذب العديد من المتابعين بفضل تنوع محتواها الذي يجمع بين التسلية والتعليم، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى العائلات التي ترغب في مشاهدة برامج مفيدة وممتعة في نفس الوقت، وبفضل برامجها المميزة أصبحت قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في تقديم محتوى مناسب للأطفال، سواء من حيث الجودة أو التنوع، في هذا المقال سنتعرف معا على تردد قناة وناسة عام 2024 وكيفية ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد على النايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة 2024

تقدم القناة برامج وأغاني تعليمية تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية مثل الأرقام، الحروف، القيم الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.

من أبرز الشخصيات الكرتونية التي تقدمها القناة، شخصية لولو، التي تمثل قدوة للأطفال في سلوكهم.

القناة تقدم برامج ترفيهية وألعاب تعليمية تساهم في تحفيز خيال الأطفال وتنمية قدراتهم.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال