“يالولو يالولو وينك يالولو”… تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات ومتابعة مغامرات لولو الشطورة

تعتبر قناة وناسة للأطفال من الخيارات الرائجة في عالم القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها محط اهتمام الكثير من الأسر، تعرض القناة أغاني الأطفال الممتعة والبرامج التعليمية التي تساعد في تطوير مهاراتهم بطريقة ممتعة وبفضل جودة الصورة العالية والمحتوى المتنوع، أصبحت قناة وناسة وجهة مفضلة للآباء الذين يبحثون عن محتوى هادف لأبنائهم وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال وكيفية ضبطها لمتابعة كل ما تقدمه من محتوى متميز.
التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال 2024 وكيفية ضبطه
متابعة قناة وناسة للأطفال عبر جهاز الرسيفر، إليك الترددات الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
التردد الحالي لقناة وناسة للأطفال على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية ضبط التردد على جهاز الرسيفر
لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر.
- اضغط على خيار “تركيب” أو “بحث القنوات”
- اختر القمر الصناعي نايل سات من القائمة المتاحة
- أدخل التردد 11470 مع ضبط الاستقطاب على عمودي (V)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
- اضغط على خيار “بحث” أو “Scan” لبدء عملية البحث عن القنوات باستخدام التردد المحدد.
- بعد انتهاء عملية البحث، ستظهر قناة وناسة للأطفال في قائمة القنوات وقم بحفظ التغييرات للخروج من الإعدادات.