نزلها الان وفرح اولادك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات وعربسات لتسلية الأطفال بأمتع الأغاني

هناك عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025، حيث أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الاستفسارات من قبل الآباء والأمهات في الوطن العربي حول تردد قناة طيور الجنة 2025 على مختلف الأقمار الصناعية، سواء على نايل سات أو عرب سات، وتعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بطريقة مبتكرة، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر قنوات الأطفال شهرة وعراقة في الوطن العربي، فلقد تأسست قناة طيور الجنة منذ سنوات وهي معروفة بتقديمها لمحتوى غني يتنوع بين الأغاني والأناشيد التعليمية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاقيات الأساسية بأسلوب ممتع وسهل، وبالتالي أصبحت هذه القناة واحدة من القنوات الرائدة التي يعتمد عليها الآباء في توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات الآتية:

التردد الجديد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يتم استقبال التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة على عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد الجديد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

لاستقبال قناة طيور الجنة على جهازك قم باتباع الخطوات التالية:

أولا افتح قائمة الإعدادات باستخدام ريموت الكنترول الخاص بك.

بعد ذلك اختار إضافة قناة جديدة من القائمة.

ثم اختار التركيب اليدوي أو التعديل، حسب الخيار المتاح على جهازك.

اختار القمر الصناعي الذي ترغب في إضافة القناة عليه (سواء كان نايل سات أو عرب سات).

قم بإدخال كافة بيانات التردد الخاص بالقناة في الحقول المخصصة لها.

في النهاية اضغط على زر البحث، وستظهر القناة في قائمة القنوات لديك.

أهمية قناة طيور الجنة للأطفال