عبر منصة أبشر “كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية 1446” .. قدم على مهلة السداد

علنت إدارة المرور السعودية عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية وتعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها للمواطنين بشكل عام، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الاستعلام عن المخالفات الواقعة عليها برقم الهوية ورقم السيارة بدون الحاجة للذهاب إلى مقر الإدارة العامة السعودية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت باتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

أولًا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر

تسجيل الدخول على الحساب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على خانة “الخدمات المرورية”.

اختر خدمة “التحقق من المخالفات المرورية”

إدخال رقم لوحة السيارة التي تريد الاستعلام عنها.

كتابة رقم الهوية الوطنية المتعلق بالشخص المستعلم بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة المرورية الواقعة على الشخص المستعلم وقيمتها.

خطوات دفع المخالفات المرورية أون لاين

يستطيع المواطنين سداد المخالفات المرورية أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية: