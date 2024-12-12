أربح جائزة الـ 1000000$.. بكل سهولة اشترك معانا في مسابقة الحلم لدخول السحب على مليون دولار على قناة MBC

تعد مسابقة الحلم من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية كبيرة وتقدم هذه المسابقة بواسطة الإعلامي مصطفى الآغا على قناة MBC، وتستقطب اهتمام العديد من الأشخاص في الدول العربية ويسعى الكثيرون للتسجيل في المسابقة للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليون دولار وللمشاركة في المسابقة، تم وضع بعض الشروط والخطوات اللازمة التي سنستعرضها في هذا المقال.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تتيح للمشتركين فرصة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية كبيرة وإذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، إليك خطوات التسجيل والشروط المطلوبة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

التعرف على الرقم المخصص: يجب أولاً معرفة الرقم الخاص بدولتك للمشاركة في المسابقة. إرسال رسالة نصية: قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المحدد. استقبال رسالة التأكيد: بعد إرسال الرسالة، ستتلقى ردًا يتضمن سؤالًا يتعين عليك الإجابة عليه. تنزيل تطبيق MBC Dream: يمكنك أيضًا تحميل برنامج MBC Dream الخاص بالمسابقة، حيث ستجد جميع الأسئلة والشروط بالإضافة إلى آخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بالمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قامت إدارة المسابقة بتحديد أرقام مخصصة للاشتراك من مختلف الدول العربية، وهي كالتالي:

مصر: 95458 و 95450 المغرب: 9669 الإمارات: 5544 سوريا: 1555 المملكة العربية السعودية: 755505 البحرين: 94000 و 98885 العراق: 2770، 2180، 2266 الأردن: 98880 تونس: 85819 لبنان: 008821622775627 عمان: 90434 الكويت: 4141

باتباع هذه الخطوات، يمكنك أن تكون جزءًا من مسابقة الحلم، آملين أن تحقق أحلامك وتفوز بالجائزة الكبرى!