الديوان الوطني للامتحانات يعلن رابط الاستعلام عن النتائج النهائية لمسابقة مشرف تربية عبر concours.onec.dz

تعد نتائج الاختبارات الشفهية الخاصة بمسابقة مشرف تربية لعام 2024 هي المرحلة النهائية التي تحدد الناجحين في المسابقة، وتأتي هذه النتائج بعد اجتياز المترشحين للاختبارات الكتابية ومرحلة الانتقاء الأولي، حيث تم إجراء المقابلات الشفهية يوم 7 ديسمبر الماضي في المراكز المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي تم الإعلان عنها أثناء سحب استدعاءات المسابقة، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج النهائية.

طريقة الاطلاع على النتائج النهائية لمسابقة مشرف تربية

يمكن للمترشحين الوصول إلى النتائج النهائية لمسابقة مشرف تربية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال الرابط concours.onec.dz، ويتيح هذا الموقع معرفة تفاصيل النتائج، وهو المنصة التي انطلقت منها عملية التسجيل في شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت مراحل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولى واستدعاءات الاختبارات الكتابية والشفهية.

خطوات الاستعلام عن النتائج

للاطلاع على نتائج مسابقة مشرف تربية 2024، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الرابط الرسمي.

انقر على خيار “الدخول إلى حسابي”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر “مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية”.

ستظهر النتائج الخاصة بك، سواء كنت ناجحًا أو راسبًا في الاختبارات الكتابية والشفهية.

تفاصيل عن المسابقة وعدد المقبولين

تقدم آلاف المترشحين للمسابقة في مختلف التخصصات والرتب المعلن عنها، بما في ذلك وظيفة مشرف تربية، وقد شهدت المسابقة تقليص عدد المتأهلين في كل مرحلة، وصولًا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية، والتي ستحدد تعيين نحو 7,000 مترشح في وزارة التربية الوطنية الجزائرية.