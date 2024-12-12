الإعلان الجديد الآن لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجم والقنوات الناقلة

ازدادت عمليات البحث من خلال الكثير من الأشخاص عن الحلقة الجديدة عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 من الموسم السادس، وسوف يتم نقل باقي الأحداث التاريخية الإسلامية في هذه الحلقة وعرض الأحداث التي تحدث في الدولة العثمانية وعن حياة عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويتم عرض جهوده في بناء دولة قوية من خلال الانتصارات في المعارك التي حدثت.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجم

من المقرر أنه تم إصدار الموسم السادس والحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان وتصاعدت أحداثه مع مرور الوقت، حيث يقوم المؤسس عثمان بمواجهة العديد من التحديات السياسية والعسكرية في بناء دولة قوية وحديثة، وتدور الحلقة حول كافة الصراعات المتعلقة بمؤسس الدولة العثمانية مع القوى المعادية وطريقته القوية في تكبير الدولة ونشر الاستقرار والأمن والأمان، ويعتبر المسلسل من أبرز وأفضل المسلسلات التاريخية التي تم عرضها في هذه الفترة، ويتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

جاء تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالتالي:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات