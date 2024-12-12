استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية الآن على جميع الاقمار الصناعية نايل وعرب سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية المعروفة التي حظيت بشعبية كبيرة بين المشاهدين، وذلك بفضل تنوع محتواها وتقدم القناة مجموعة من المسلسلات التركية المشهورة، مثل “المؤسس عثمان” و”صلاح الدين الأيوبي”، مترجمة إلى العربية، مما جعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الدراما التركية بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة ببث محتواها الجديد بشكل مجاني، مما يسهل على المشاهدين من مختلف الدول متابعتها وفي هذا المقال، سنستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. تابعونا لمزيد من التفاصيل!

تردد قناة الفجر الجزائرية وكيفية استقبالها

تستقطب قناة الفجر الجزائرية العديد من عشاق الدراما التركية، خاصةً محبي مسلسل “قيامة عثمان”، الذي يعرض حلقاته الجديدة كل أسبوع. حلقة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ستعرض في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة. كما تُبث الحلقة في اليوم السابق على قناة ATV التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

زاد البحث مؤخرًا عن تردد قناة الفجر الجزائرية لعام 2024، وذلك لمتابعة حلقة مسلسل “المؤسس عثمان” وإليكم تفاصيل الترددات على الأقمار الصناعية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة الصورة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة الصورة: HD

خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية: