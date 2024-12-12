“متاح من هنا” خطوات الإستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024 عبر موقع الديوان الوطني concours.onec.dz

قامت وزارة التربية الوطنية بإتاحة خدمة الإستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024 عبر الإنترنت، حيث تعد هذه النتائج هي النتائج النهائية التي طبقاً لها يتم الالتحاق بوظائف مشرف بالتربية بإحدى المدارس الجزائرية، ولقد خاض المتقدمون المقابلات الشفهية في 7 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن يتم تعيين نحو 7 آلاف مترشح، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

طريقة الإستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024

أتاحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الإستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024 عبر الموقع الرسمي، فاستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم تم توفير موقع إلكتروني يتم من خلاله الاطلاع على النتائج، وذلك من خلال منصة الديوان الوطني، حيث قام الموقع بتلقي طلبات التسجيل خلال الأيام الماضية من شهر سبتمبر، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الولوج إلى موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات مباشرة من هنا .

تسجيل الدخول من خلال الضغط على أيقونة الدخول على حسابي، ثم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خانة مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية.

إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم.

الضغط على خانة الاستعلام.

سيتم ظهور النتيجة على الشاشة أمامك.

موعد ظهور نتيجة مسابقة مشرف تربوي في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالكشف عن موعد ظهور نتائج مسابقة مشرف تربية 2024، ومن المقرر أن يتم إعلانها خلال الفترة 15 ديسمبر الجاري، كما أتاحت للمتقدمين إمكانية الاستعلام عبر الجوال من خلال المنصة الرسمية، وأضافت الوزارة أنه سيتم خضوع الذين اجتازوا الاختبار لمقابلة شخصية سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة.