Kurulus Osman الموسم الجديد من عثمان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 ثبتها الـآن

مؤخراً، تم عرض الحلقة 173 من الموسم السادس للمسلسل التاريخي المعروف “المؤسس عثمان” على تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تركز هذه الحلقة على التحديات السياسية والعسكرية التي يواجهها البطل عثمان بن أرطغرل في مسعاه لتأسيس دولة قوية، وتتركز الأحداث حول مجموعة من النزاعات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار الدولة الوليدة، بينما يعرض المسلسل مهارات عثمان القيادية وعبقريته العسكرية في مواجهة هذه التحديات، وتتزايد الأحداث بصورة ملحوظة إذ يواجه عثمان صعوبات كبيرة من القوى المعادية، التي تعمل بجد على عرقلة نمو الدولة العثمانية الناشئة، ويعتبر هذا الصراع المستمر جزءاً أساسياً من القصة.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات التي تعرض المسلسلات التركية المعروفة، مثل مسلسل “المؤسس عثمان”، إضافة إلى مسلسلات أخرى مثل “قيامة أرطغرل” التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، ولتجربة مشاهدة مثالية لهذه المسلسلات، يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بهم باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11034

الاستقطاب : أفقي (H)

معدل الترميز : 5000

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

كيفية تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال