الوكالة الوطنية للتشغيل تكشف حقيقة رفع قيمة منحة البطالة بقرار رئاسي إلى 20 ألف دينار عوضاً عن 15 ألف بداية من يناير 2025

تعد منحة البطالة واحدة من المبادرات الاجتماعية المهمة التي أطلقتها الجزائر لدعم فئة الشباب العاطلين عن العمل، بهدف توفير الحد الأدنى من الدخل للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظيفة، وتُمنح هذه المساعدة المالية وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، وتشمل تغطية بعض الفئات العمرية، وهناك أخبار متداولة عن رفع قيمة منحة البطالة لتكون 20 ألف دينار بدلاً من 15 ألف، وفيما يلي حقيقة الخبر.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

لإتمام عملية التسجيل في منحة البطالة عبر بوابة الوكالة الوطنية للتشغيل، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الرابط الرسمي المخصص للتسجيل.

بمجرد دخولك للموقع، اختر قسم “منحة البطالة” من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار “التسجيل في المنحة”، لتبدأ عملية تعبئة البيانات المطلوبة.

املأ جميع الحقول المطلوبة بالمعلومات الصحيحة، وتأكد من مطابقة البيانات للشروط الموضوعة لاستحقاق المنحة.

قم بحجز موعد للمقابلة الشخصية مع مستشار التشغيل من خلال الموقع، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

بعد مراجعة البيانات، سيتم إرسال إشعار إلكتروني يفيد بقبول الطلب مبدئيًا، مع تحديد موعد للمقابلة.

قم بطباعة وصل حجز الموعد ووثيقة التعهد بصحة البيانات التي أدخلتها، واحضرها مع الوثائق المطلوبة عند مقابلة مستشار التشغيل في مقر الوكالة.

شروط التسجيل في منحة البطالة لعام 2024

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على منحة البطالة، وهي:

أن يكون المتقدم بين 19 و40 عامًا.

أن يكون جزائري الجنسية من جهة الأب، ومقيم دائمًا داخل الجزائر.

ألا يمتلك المتقدم أصولًا ذات قيمة مالية أو حسابات بنكية.

يُسمح للمتزوجين الذين لا يعملون وليس لديهم دخل ثابت بالتقديم.

أن يكون مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل.

أن يكون عاطلًا عن العمل وغير مسجل في أي نشاط مهني أو خاص.

حقيقة زيادة منحة البطالة إلى 20 ألف دينار

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن عدم صدور أي قرارات رئاسية برفع قيمة منحة البطالة إلى 20 ألف دينار وكانت أخر زيادة مقررة في قيمة المنحة من 13 ألف إلى 15 ألف وما هو متداول عن وصول قيمتها إلى 20 ألف دينار شائعات لا أساس لها من الصحة.