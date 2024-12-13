أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-12-2024

من اكثر المواضيع حول محركات البحث الإلكتروني يوميا هي معرفة أسعار الفراخ التي سجلت في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، مما يعمل علي حاله من التوتر والقلق لدي العديد من الاشخاص كون اسعار الدواجن من المتعارف عليه بأنها من الأسعار المنخفضة عن أسعار اللحوم الحمراء التي لم يقتدر الكثير من المواطنين علي شرائها وإعدادها وتقديمها إلي أفراد الأسرة لأنها لم تكن في متناول الجميع، حيث كشف متخصصون بانه يتم ارتفاع أسعار الفراخ نظرا إلي ارتفاع أسعار العلف، كما انه يتم ارتفاع أسعار العلف إلي ارتفاع أسعار الدولار، حيث شهدت اليوم أسعار الفراخ استقرار ملحوظا سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين75، 76 جنيها، لذا سنوضح لكم جميع الأسعار في السطور الآتية.

أسعار الفراخ اليوم 13 ديسمبر 2024

سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم للكيلو ما بين 75، 76 جنيها في المزرعة، بسعر 80 جنيها للمستهلك.

بينما وصلت سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين85، 86 جنيه في المزرعة، بينما يتم بيعها للمستهلك بسعر 103 جنيها.

شهدت سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 120جنيها في الزرعة، تباع للمستهلك بسعر 125 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت، البط اليوم 13 ديسمبر 2024