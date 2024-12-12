مصير كاميليا ومازن ايه؟ .. موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الجديدة على القنوات الناقلة

ينتظر عدد كبير من مشاهدي مسلسل وتر حساس عرض الحلقة 35 ويتساءلون عن موعد عرض مسلسل وتر حساس، وما هي القنوات الناقلة للمسلسل، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على موعد عرض مسلسل وتر حساس وأحداث المسلسل في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

يرغب الكثير من المشاهدين ومتابعين مسلسل وتر حساس معرف وقت عرض المسلسل لمتابعة الأحداث الشيق، ومن المقرر أن يعرض مسلسل وتر حساس على شاشة قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتعاد الحلقة في تمام الساعة واحدة وربع صباحا ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.

الجدير بالذكر يعرض المسلسل عبر شاشة قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد في تمام الساعة خمسة من صباح اليوم التالي، ويعاد أيضا مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ابطال مسلسل وتر حساس

المسلسل بطولة صبا مبارك وانجي المقدم وهيدي كرم، ومحمد فضل، ومحمد علاء ومحمد العمروسى، وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق ونور محمد على رزق وهيدي كرم، والمسلسل من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال ومينا بباوي.

مسلسل وتر حساس

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول الخيانة الزوجية، وأيضا خبايا النفس البشرية وذلك من خلال ثلاث سيدات تعامل كل سيدة طبيبة وسيدة محامية وسيدة موظفة وتتصاعد الأحداث بسبب خلافات المحامية مع زوجها مهندس ديكور وخاصة بعد ما عرفت الخيانة وتشابك العلاقات بين كل الأطراف.