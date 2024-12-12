التاريخ كله قدام عينيك “موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني”.. عبر القنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح، يعد هذا المسلسل من المسلسلات الدرامية الممتازة حيث يسرد قصة السلطان محمد الفاتح الذي يعتبر من أشهر السلاطين في الدولة العثمانية وكل بمثابة كابوس للدولة البيزنطية، حيث قد تولى حكم البلاد فترتين، كانت الفترة الأولى في عام 848 حتى 849 م لمدة عام، أما الفترة الثانية في عام 885 حتى 869 م، وبالتالي فقد حقق المسلسل نجاح كبير جدا مما جعل الكثير في تساؤل عند موعد إذاعته، وهو ما ستقدمه لكم في هذا المقال.

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح

لازال موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الاكثر بحثا محركات البحث، حيث يتم عرض الجزء الثاني منه على قناة ATV التركية في يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك عند تمام الساعة التاسعة مساءا ، كما يتم عرضه أيضا مرة أخرى على الفجر الجزائرية ويكون مترجم للغة العربية في يوم الثلاثاء عند تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا فان المسلسل حائز على اعجاب عدد كبير من الافراد من كافه دول العالم العربي ويحقق نجاح كبير وشعبيه كبيره.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني

يمكن متابعة هذا المسلسل على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، من خلال ضبط التردد الخاص بهم على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات