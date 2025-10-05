تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2025

بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي عبارة عن بطولة دولية لأندية كرة القدم ويقوم الاتحاد الدولي الخاص بكرة القدم بالقيام بمشاركة الأبطال من الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى بطل الدوري الوطني والذي يكون من البلد المضيف، وهذه النسخة سوف تكون مختلفة وموسعة عن النسخ السابقة، وذلك حيث سوف يشارك عدد 32 فريق في هذه البطولة.
مواعيد مباريات مونديال الأندية 2025
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإصدار بيان محدد يكون خاص بمواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي سوف يتم إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بداية من تاريخ 15 يونيو من عام 2025 وسوف يقوم 32 فريق بالمشاركة في هذه البطولة وسوف يكون النادي الأهلي من ضمنهم.
قرعة كأس العالم للأندية 2025
تم إعلان نتيجة قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن التالي:
- في المجموعة الأولى: نادي بالميراس البرازيلي، و نادي بورتو البرتغالي، بالإضافة إلى النادي الأهلي – وإنتر ميامي الأمريكي
- في المجموعة الثانية: نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك نادي بوتافوجو البرازيلي، وكذلك سياتل ساوندرز الأمريكي.
- وفي المجموعة الثالثة سوف يشارك نادي بايرن ميونخ الألماني، مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومعهم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، و بنفيكا البرتغالي.
- المجموعة الرابعة تتضمن نادي فلامينجو البرازيلي، ونادي الترجي التونسي، وكل من نادي تشيلسي الإنجليزي، وليون المكسيكي.
- المجموعة الخامسة: نادي ريفر بليت الأرجنتيني، ومعه نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، و مونتيري المكسيكي، بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.
- في المجموعة السادسة يوجد كل من نادي فلومينينسي البرازيلي، و بوروسيا دورتموند الألماني- أولسان الكوري، بالإضافة إلى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
- في المجموعة السابعة يشارك كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي الوداد المغربي، بالإضافة إلى نادي العين الإماراتي، ومعهم يوفنتوس الإيطالي.
- وفي المجموعة الثامنة: يوجد نادي ريال مدريد الإسباني، ونادي الهلال السعودي، بالإضافة إلى باتشوكا المكسيكي، ونادي ريد بول سالزبورج النمساوي.