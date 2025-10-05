تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2025

بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي عبارة عن بطولة دولية لأندية كرة القدم ويقوم الاتحاد الدولي الخاص بكرة القدم بالقيام بمشاركة الأبطال من الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى بطل الدوري الوطني والذي يكون من البلد المضيف، وهذه النسخة سوف تكون مختلفة وموسعة عن النسخ السابقة، وذلك حيث سوف يشارك عدد 32 فريق في هذه البطولة.

مواعيد مباريات مونديال الأندية 2025

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإصدار بيان محدد يكون خاص بمواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي سوف يتم إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بداية من تاريخ 15 يونيو من عام 2025 وسوف يقوم 32 فريق بالمشاركة في هذه البطولة وسوف يكون النادي الأهلي من ضمنهم.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

تم إعلان نتيجة قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن التالي: