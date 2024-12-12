“الفراخ نــزلــت ألحقـــي خزنــي“ أسعار الفراخ البيضاء اليوم والبيض تسعير بورصة الدواجن.. البلــــدي بكـــام!!

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 حالة من التغيرات الطفيفة نتيجة لعوامل متعددة تؤثر على سوق الدواجن في مصر، حيث يعتبر قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، مما يجعل أسعارها موضوع اهتمام كبير للمواطنين والمستثمرين في كل مكان.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفراخ والبيض وغيره، وتلك العوامل هي:
- تكاليف الإنتاج: حيث تتأثر أسعار الفراخ البيضاء وغيرها بتكاليف الأعلاف، التي تعتمد على أسعار الحبوب المستوردة مثل الذرة والصويا، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، قد تزداد تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.
- الطلب والعرض: تختلف الأسعار يوميًا بناءً على حجم الطلب والعرض في السوق، مع دخول فصل الشتاء، قد يزداد الطلب على الدواجن كأحد مصادر البروتين المفضلة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- العوامل الموسمية: الأعياد والمناسبات تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، ومع اقتراب نهاية العام قد يزيد الطلب في بعض المناطق مما يرفع الأسعار.
بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء
وفقًا للتقارير الصادرة عن بورصات الدواجن المحلية، تتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
- سعر المزرعة: يتراوح بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام.
- سعر البيع للمستهلك: يتراوح بين 70 إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام، ويختلف حسب المنطقة وتكلفة النقل والتوزيع.
- أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» سجلت 82 جنيهًا للكيلو الواحد داخل المزارع.
- أسعار الفراخ الحمراء بسعر 95 جنيهًا للكيلو والبلدي بـ105 جنيهات للكيلو، والحمام بـ190 جنيهًا للكيلو الواحد.
- سعر كرتونة البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا حسب المنطقة، والأبيض تتراوح بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة، وسعر كرتونة البيض البلدي ما بين 160 و170 جنيهًا.