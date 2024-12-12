“حكومة العراق” تصدر بيان عاجل الان بشأن رواتب الموظفين وتحذير من التصعيد

تداولت بعض أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء في رواتب الموظفين، لتقوم وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان بنفي جميع الأنباء التي يتم تداولها بشأن وجود أخطاء في الكتب الرسمية التي أرسلتها الوزارة لبغداد، مؤكدة أنه مع العلاقة القوية بين الحكومتين تم حل الجزء الأكبر المتمثلة في المشكلات الفنية بهذا الملف.

ملف رواتب الموظفين في كوردستان

وفي سياق متصل أكد أبو بكر علي، مدير عام الموازنة، أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير جميع المستحقات المالية والرواتب الخاصة بالموظفين، موضحًا أنه على مدار فترة عمله تم إرسال 7 كتب لبغداد حول هذا الملف الذي يشغل بال العديد من المواطنين بجميع المحافظات العراقية وكذلك إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أخطاء كم تم تداولها في بعض وسائل الإعلام خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفًا أن الحكومة داخل كوردستان تتعامل بمهنية كبيرة حول ها الملف، والعمل على إعداد رواتب الموظفين داخل الإقليم ذاته ليتم إرسالها إلى العاصمة بغداد.

تصعيد ملف تأخير رواتب الموظفين في كوردستان

وأوضحت الهيئة العامة للمعلمين والموظفين داخل كوردستان، أنه يوجد غضب كبير بين العاملين في الإقليم، خوفًا من تصعيد شامل ومؤثر تزامنًا مع تأخير توزيع الرواتب، مشيرة إلى أنه لن يتم القبول من تسليم الرواتب المتأخرة عن 3 أشهر ماضية، والعمل على معالجة جميع المشكلات حول هذا الملف، مؤكدًا أنه يجب على كافة السلطات والدوائر العاملة في كوردستان من سرعة توزيع رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر، والتعامل مع كافة التلاعب والأكاذيب حول ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.