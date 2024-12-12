طريقة تثبيت تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي من البيت

ماما زعلت والبابا حرمني من مصروفي من الأغاني الحديثة التي يتم بثها عبر قناة كراميش بالإضافة إلي أنها تعد من اكثر الأناشيد التي حازت بنسب جماهيرية كبيرة جدا، كما يتم تحديث الترددات الجديدة الخاصة بهذه القناة بانتظام وذلك من اجل بث افضل التقنيات الحديثة التي من خلالها يتم عرض أناشيد وأغاني بصور واضحة وصوت مميز، كما لا يلزم لتنزيلها علي جهاز الاستقبال الاشتراك او دفع أي رسوم مالية، جميع برامجها وأناشيدها خالية من أي مشاهد عنف أو إثارة مما تعمل علي إزعاج الطفل وتأثره بهذه العوامل السلبية، تسعي دائما إلي تطوير وتحديث جميع تقنياتها، لها القدرة علي جذب انتباه الطفل من خلال جميع مشاهدها، سنوضح لكم الترددات الجديدة، أيضا كيفية تحميلها علي التلفاز اتبعوا التفاصيل في السطور الآتية.

كراميش عبر ترددها الجديد علي النايل سات

التردد الجديد: 11430.

بيانات الاستقطاب الخاصة بالقناة: رأسي.

مؤشر الخطأ الخاص بالقناة: 8/7.

الرمز الخاص بقناة كراميش: 27500.

تردد كراميش الحديث عبر العرب سات

جاء تحديث التردد إلي: 11390.

كما تم تعديل الاستقطاب إلي: رأسي.

بينما تم تحديث مؤشر الخطأ: 6/5.

جاء بيانات مؤشر الترميز: 27500.

خصائص قناة كراميش