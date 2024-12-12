الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية.. رابط استخراج الأسماء في العراق

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، هي من أكثر المواضيع بحثًا في المحافظات العراقية، خاصة وأن الوجبة الجديدة تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابقة، مما يؤول ذلك إلى قلق العديد من المستفيدين في دولة العراق، نظير أن البرنامج يوفر لهم دعم مادي ملائم وإعاناتهم على الحياة المعيشية وحياة كريمة ملائمة أمام كافة الأشخاص المقبولين، ولذا سنكشف لكم الموعد المتوقع لصدور الوجبة الجديدة، وكذلك خطوات الاستعلام عن الأسماء في السطور التالية.

عرض الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارت العمل والشؤون الاجتماعية، أنه يوجد قرابة من نصف مليون عراقي مستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية، التي يتم صرفه في هيئة وجبات صادرة من قبل الوزارة، نظير أن الوجبة السابعة تواجه بعض التعركلات المالية التي أدت إلى تأخرها في الدولة العراقية، حتى أنه في حالة توفير التمويل المالي اللازم توزيعه على جميع المتقدمين، سيتم العمل على صدور الوجبة السابعة مباشرة، حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن أسمائهم بكل سهولة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن أسماء الوجبة السابعة والجديدة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يأتي:-