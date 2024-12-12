ثبت تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لمتابعة المباريات بجودة عالي

تعتبر قناة أون تايم سبورت، من أكثر القنوات الرياضية التي تقوم بنقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، فيما أن القناة تمتلك مجموعة من المراسلين الذين على أعلى مستوى لنقل كافة الأحداث الكروية أول بأول، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن التردد الجديد للقناة، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة أون تايم سبورت

أما عن المعلومات المعنية بإستقبال قناة أون تايم سبورت الناقلة لجميع المباريات داخل وخارج مصر، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي لقناة أون تايم هو النايل سات.

التردد الجديد يكون 11861.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة أون تايم سبورت أفقي.

تشفير القناة مجاني.

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية

أما عن البيانات الخاصة باستقبال قناة أون تايم سبورت على العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة أون تايم سبورت العرب سات.

التردد الأخر للقناة 12379.

فيما أن استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة أون تايم سبورت فهو 27500.

طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة أون تايم سبورت الرياضية، وذلك كما يأتي:-