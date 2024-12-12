“سيتخطـــى حاجـــز الــ55“!! سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء.. ال500 دولار بكـــام؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مهتم الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية والعالم اجمع بالتعرف على سعر الدولار الامريكي مقابل العملات المختلفة لكل دولة وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على الحالة الاجتماعية للعديد من الاسر المصرية وارتفاع الاسعار والغلاء، ولذلك قامت الحكومة بالسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء لمنع ارتفاعه بشكل كبير.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وفقًا للتحديثات الأخيرة وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 50.84 جنيهًا للشراء وسعر 50.94 جنيهًا للبيع، ويعد هذا المستوى استمرارًا للارتفاع التاريخي الذي شهدته العملة الخضراء مقابل الجنيه خلال الأشهر الماضية، أما في البنوك التجارية سجلت الأسعار تقاربًا، حيث تراوح سعر الدولار بين 50.73 جنيهًا و50.81 جنيهًا للشراء، مع فروق صغيرة في أسعار البيع.

سعر الدولار بنك مصر:

سجل 50.73 جنيه للشراء، مقابل سعر 50.83 للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي:

سجل 50.73 جنيهًا للشراء وسعر 50.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل 50.81 جنيهًا للشراء وسعر 50.91 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية:

سجل 50.40 جنيه للشراء، وسعر 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المصري الخليجي:

سجل سعر 50.41 جنيه للشراء، وسعر 50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر 50.41 جنيه للشراء، وسعر 50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر 50.40 جنيه للشراء، وسعر 50.50 جنيه للبيع.

أما عن سعر الدولار في السوق السوداء فوصل ل51 جنية مصري.

أسباب ارتفاع الدولار

يأتي هذا الارتفاع نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، مثل التضخم العالمي وتحديات سوق الصرف الأجنبي، مما أثر على توازن العرض والطلب في السوق المحلي، حيث تواجه الدول حاليًا تحديات اقتصادية كثيرة، من بينها انخفاض وصول العملة الصعبة وارتفاع تكاليف الاستيراد، وقد أدت هذه العوامل إلى تعزيز الطلب على الدولار مقابل الجنيه، مما ساهم في استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.