أول رد للمخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف وتطورات القضية

أصدرت محكمة جنح الجيزة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 ديسمبر 2024 حكمًا يقضي بحبس المخرج عمر زهران لمدة عامين مع الشغل، بعد اتهامه بسرقة مجوهرات تعود لزوجة المخرج خالد يوسف، وجاء هذا الحكم بعد انعقاد ثلاث جلسات متتابعة خلال الأسابيع الماضية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

تفاصيل جلسة محاكمة المخرج عمر زهران

خلال الجلسة الأخيرة قدم فريق الدفاع عن عمر زهران، الذي ضم المحامين مرتضى منصور، طارق جميل سعيد، ومحمد حمودة، مرافعاته التي ركزت على تأكيد أمانة المتهم وحسن سمعته، وأشار الدفاع إلى أن المجني عليها سبق أن وضعت ثقتها في زهران، وسلمته إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه كان يخص زوجها خالد يوسف، مؤكدة على اعتباره صديقاً مخلصاً وموثوقاً، كما أشار الدفاع إلى أن المجني عليها قد تكون متأثرة بعقاقير مهدئة تتناولها بسبب حالتها الصحية، وهو ما قد يؤثر على إدراكها وتركيزها، وأوضحوا وجود رسائل سابقة أرسلتها المجني عليها للمتهم تحمل نبرة تهديدية، مما يعكس احتمالية وجود نية انتقامية وراء الاتهام.

أول رد للمخرج عمر زهران

خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، نفى المخرج عمر زهران جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الحقيقة معروفة فقط عند الله، وقال: “الله يعلم الحقيقة وهو من سيظهرها.”

أخر تطورات قضية المخرج عمر زهران

تم القبض على عمر زهران بناءً على قرار النيابة العامة عقب تقديم بلاغ رسمي من زوجة خالد يوسف لقسم شرطة الجيزة، اتهمته فيه بسرقة قطع مجوهرات ثمينة من شقتها التي تقع في أحد الأبراج السكنية الشهيرة بالجيزة، وأوضحت في بلاغها أن زهران كان يتردد بشكل مستمر على منزلها بحكم علاقته القوية بها وبزوجها.

تنفيذ العقوبة على عمر زهران

بعد صدور الحكم تم نقل عمر زهران من محبسه بقسم شرطة الجيزة إلى السجن المركزي على طريق الإسكندرية الصحراوي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات حبسه في إحدى المؤسسات العقابية المناسبة لتنفيذ الحكم.

القضية في الإعلام

أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والفنية بسبب علاقة المتهم الوطيدة بخالد يوسف وزوجته، الفنانة شاليمار شربتلي، ومع صدور الحكم، أصبحت القضية موضوع نقاش واسع، حيث يعتبر الحكم تطوراً حاسماً في مسار القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.