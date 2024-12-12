”الفرخة بكام ياعم الحج” اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك.. وسعر كرتونة البيض كام؟

تعد الفراخ البيضاء من أكثر السلع الاستهلاكية طلبا في السوق المصري حيث وتعتبر جزءا أساسيا في الوجبات التي تقدمها ربات البيوت لافراد الأسرة، لذلك تحظى أسعار الفراخ البيضاء باهتمام كبير من قبل المواطنين، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الخميس 13 ديسمبر 2024 فتابعوا معي.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق استقرارًا نسبيًا بعد سلسلة من التراجع في الأيام القليلة الماضية، فطبقا للبيانات الواردة من بورصة الدواجن، فقد وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء عند حوالي 74 جنيهًا للكيلو، أما للمستهلك فتصل الاسعار بنحو 74 و82 جنيهًا، أما الفراخ البلدي فسجل سعر الكيلو حوالي 126 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بحوالي 126 وحتى 132 جنيهًا حسب المنطقة، أما عن اسعار البيض فقد استقرت أسعار البيض في الأسواق، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 و165 جنيه حسب المنطقة، أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت حوالي 150 و160 جنيه، وأخيرا سجل سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 160 و170 جنيه.

العوامل التي تؤدي إلى تذبذب أسعار الفراخ

تتأثر أسعار الفراخ بعدة عوامل وهي:-