“الحلقـة كاملـه HD” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 مترجمة للعربية kuruluş osman عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

استطاع اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 من زيادة الفضول والتشويق لدى الجمهور بعد عرضه على المنصات الإلكترونية، حيث كشف الإعلان عن التطورات العظيمة والأحداث الجديدة والخطيرة والتي سيتم عرضها خلال الحلقات القادمة، فلقد تمكن الموسم الجديد من تحقيق أعلى نسب مشاهدة بتركيا وبالوطن العربي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

ينتظر متابعي ومشاهدي المسلسلات التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 من الموسم السادس يكل تشويق وحماس، حيث تم نشر البوستر الجديد للحلقة خلال الأيام الماضية وأثار الإعلان الفضول لمعرفة تفاصيل باقي الحلقة، إذ أشاد المتابعين بقوة الأحداث التي تم عرضها، ومن المحدد أن تعرض الحلقة بيوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وعند الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وذلك عبر قناة ATV التركية مباشرة، كما يتم عرضها إعادة على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل اعلان حلقة مسلسل قيامة عثمان 174 الموسم 6

اشتمل اعلان الحلقة الجديدة على عودة صوفيا الانتقام من عثمان من جديد، حيث تقوم برميه بالسهم لتشتعل الحرب بينهم، وذلك انتقاماً لفشل خطة هروبها، كما تحاول حليمة ابنة عثمان محاولة قتل أهلها، وتحاول أيضا صوفيا في إقناع حليمة بقتل أهلها إلا أنها ستفشل، حيث سينقذ السيد الباي السيدة بالا، ولمتابعة باقي الأحداث اضبط الترددات التالية: