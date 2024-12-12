استقبل الان.. تردد قناه توم وجيري الجديد 2025 علي مختلف الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها علي جهاز الأستقبال

تبحث الأمهات عن تردد قناه توم وجيري الجديد 2025 من أجل ضبطه على القمر الصناعي عرب سات، حيث قامت الجهات المختصة بالكشف عن التعديلات التي أجرأتها هذه الفترة في تغيير احداثيات القناة، بهدف رفع مستوى الخدمة وتقوية الاشارة،فلقد تهتم الادارة بتقديم محتواها بجودة عالية وبإشارة قوية تستطيع أن تمتد لكافة الدول العربية.

تثبيت تردد قناه توم وجيري الجديد 2025 على النايل سات

يمكنك الآن استقبال تردد قناه توم وجيري الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية بتقنيات عالية وبإشارة قوية واسعة المدى، فلقد تعد قناة Tom and Jerry واحدة من أشهر وأفضل القنوات الفضائية الموجودة داخل الوطن العربي والتي تهتم بنقل أغاني الأطفال الممتعة وأفلام الكرتون الملونة الشيقة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون إعلانات، والى جانب هذا تحرص القناة على بث محتوى ترفيهي يليق بالتعاليم والأخلاق الاسلامية التي يرغب الآباء في غرسها بأطفالهم، وفيما يلي تردد القناة:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي رمز التشفير مجانية جودة القناة HD اسم القناة توم وجيري

شاهد الآن مغامرات القط توم والفأر جيري

القمر الصناعي عرب سات التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 6/5 جودة القناة SD رمز التشفير مفتوحة اسم القناة Tom And Jerry TV

كيفية استقبال قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر

لقد جاءت خطوات تثبيت القنوات الفضائية على الرسيفير على النحو الآتي: