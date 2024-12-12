بُشرى لجميع المواطنين.. التمويل العقاري من البنك الأهلي لمتوسطي الدخل

تقوم البنوك بإطلاق العديد من القروض المتنوعة التي يرغب في الحصول عليها الكثير من المواطنين، ليقوم البنك الأهلي بتقديم قروض التمويل العقاري، التي تُتاح لهم شراء وحدات سكنية ملائمة، بالإضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لمزايا وشروط هامة كشف عنها البنك من أجل إتمام عملية الحصول على القرض في السطور التالية.

مزايا التمويل العقاري البنك الأهلي

أما عن المميزات التي يوفرها البنك الأهلي في إطار أن يتحصلوا عليه، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل فترة سداد القرض إلى 30 عامًا.

كذلك فإغن قيمة الوحدة تأتي بحد أقصى 1.1 مليون جنيه، فيما يتم دفع 15% حد أدنى.

كذلك فإن الدفعة المقدمة تكون نحو 40% كحد أدنى من إجمال سعر الوحدة ذاتها.

فيما أن قيمة التمويل الإجمالي تبلغ 85% من قيمة الوحدة.

وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية التي يتم شراءها.

المصاريف الإدارية تكون 1%.

العمولة الخاصة بالتأخير 2%.

ما هي شروط التمويل العقاري؟

وعن الشروط المفروضة على كافة العملاء الراغبين بالحصول على التمويل العقاري بنك الأهلي، فنصت على النحو التالي:-