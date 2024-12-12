سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024

يبحث العديد من المواطنين وراغبي التداول في العملات الأجنبية والعربية، من التعرف على أخر تحديث أجرى على سعر الدولار والعملات داخل البنوك الحكومية والخاصة، خاصة وأنها استقر مع بداية فتح البنوك اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر 2204، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار العملات اليوم الخميس

أما عن أسعار العملات في أخر تحديثات لها اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، وعقب التطورات التي تمت على كافة الأسعار اليومية بشكل مستمر، فجاءت كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنوك لـ 50.58 جنيه شراء، والبيع 50.72 جنيه.

أما عن سعر اليورو اليوم الخميس فسجل نحو 53.14 جنيه شراء، وللبيع 53.29 جنيه داخل البنوك.

كذلك فإن سعر الـ 100 ين سجل 33.15 جنيه للشراء، وللبيع 33.24 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

وعن التحديثات التي تمت على أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر، فهي كما يأتي:-

وصل سعر الريال السعودي إلى 13.45 جنيه شراء، فيما أن البيع بلغ نحو 13.49 جنيه.

فيما أن سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس سجل نحو 164.39 جنيه للشراء، وللبيع 164.91 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.77 جنيه للشراء، وللبيع 13.80 جنيه داخل البنوك.

موعد اجتماع المركزي الجديد لتحديد الفائدة

ومن المتوقع أن البنك المركزي المصري، أن تعقد اجتماعها القادم سواء 17 أو 18 من شهر ديسمبر 2024، من أجل تحديد سعر الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بناءً على أخر تطورات تتم في الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم.