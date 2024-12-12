هام للكويتيين.. الكويت تفرض 5000 دينار غرامة عالجت على جميع أصحاب السيارات لهذا السبب

أعلن وكيل قطاع المرور والعمليات داخل وزارة الداخلية، اللواء يوسف الخدمة، عن تطبيق قانون المرور الجديد منذ الأسابيع الماضية، مما لاقى ترحيبًا كبيرًا بين المواطنين، نظرًا لشدة حزمة وعقوباته المالية التي يتم فرضها على جميع المخالفين، فيما أن ذلك يتضمن سير السيارات بالطرق العامة والخاصة بشكل ملائم، دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، نظير أن ذلك يأتي بتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي.

فرض غرامات مرورية في الكويت

وأكد اللواء “الخدة” أن من أبرز العقوبات وأكثرها المتداولة بين السيارات هي عدم ربط حزام الأمان فيما يتم فرض غرامة تتراوح من 10 لـ 30 دينارًا، كذلك فإن العقوبة تتضاعف في حالة التكرار على جميع أصحاب السيارات المخالفين، ناهيك عن أن الغرامة المالية في حالة الاستهتار والرعونة بشكل كبير فإن قيمة الغرامة تبدأ من 30 لـ 150 دينارًا مع تضاعفها كذلك في حالة تخطي إشارة المرور الحمراء فإن قيمة الغرامة تتراوح من 50 لـ 150 دينارًا كويتيًا أمام كافة المخالفين في جميع محافظات الكويت.

قانون المرور الجديد بالكويت

وأشار وكيل قطاع المرور في وزارة الداخلية، أن قيمة غرامة المرور في القانون الجديد تتراوح من 1000 لـ 3000 دينار مع فرض عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن عام ولا تتخطى العامين في حالة تم القيادة تحت تأثير المخدر، أما إذا تسبب في وفاة أو إصابة المارة يتم فرض غرامة تبدأ من 2000 لـ 5000 دينار كويتي مع فرض الحبس بمدة تتراوح من عام إلى عامين ولا تتجاوز الـ 3 أعوام على جميع المخالفين.